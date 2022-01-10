رئيس مجلس الوزراء السوري: قرب الانتهاء من نظام حوافز في الجهات العامة

أعلن رئيس مجلس الوزراء السوري، حسين عرنوس، أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد نظام حوافز إنتاجية في كل جهة عامة.

وخلال لقائه أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين، قال عرنوس إن الحكومة عملت على رفع التعويضات وطبيعة العمل والاختصاص لكل الفئات والشرائح العاملة بما يتوافق مع الراتب الحالي.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء أن عرنوس أشار إلى أهمية أن تلحظ أنظمة الحوافز والتعويضات خصوصية عمل كل قطاع من قطاعات العمال المادي والفكري.

المصدر: RT