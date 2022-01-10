حركة "النهضة" التونسية تدعو للمشاركة في مظاهرات 14 يناير

دعت حركة النهضة التونسية "مناضليها وكل القوى الاجتماعية" إلى المشاركة بقوة في تظاهرات مزمعة في 14 يناير الحالي.

وقالت الحركة في منشور عبر صفحتها على "فيسبوك": "استجابة لدعوة (مواطنون ضد الانقلاب -المبادرة الديمقراطية) تدعو حركة النهضة مناضليها وكل القوى الاجتماعية للمشاركة بقوة في التظاهرات المزمع تنظيمها يوم 14 يناير 2022".

هذا وقد دعا الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، التونسيين إلى إطلاق عصيان مدني لإجبار الرئيس قيس سعيد على الاستقالة و"فرض الشرعية والنظام الديمقراطي وعلوية الدستور".

المصدر: RT