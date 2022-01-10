حركة "النهضة" التونسية تدعو للمشاركة في مظاهرات 14 يناير
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s51a
دعت حركة النهضة التونسية "مناضليها وكل القوى الاجتماعية" إلى المشاركة بقوة في تظاهرات مزمعة في 14 يناير الحالي.
وقالت الحركة في منشور عبر صفحتها على "فيسبوك": "استجابة لدعوة (مواطنون ضد الانقلاب -المبادرة الديمقراطية) تدعو حركة النهضة مناضليها وكل القوى الاجتماعية للمشاركة بقوة في التظاهرات المزمع تنظيمها يوم 14 يناير 2022".
هذا وقد دعا الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، التونسيين إلى إطلاق عصيان مدني لإجبار الرئيس قيس سعيد على الاستقالة و"فرض الشرعية والنظام الديمقراطي وعلوية الدستور".
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.