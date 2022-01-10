 
مباشر
عاجل
إيطاليا.. الإصابات بكورونا فوق 100 ألف والوفيات تسجل رقما قياسيا منذ أبريل العام الماضي

الرئاسة الفلسطينية توجه رسالة للسيسي بعد الإفراج عن رامي شعث

أخبار العالم العربي

الرئاسة الفلسطينية توجه رسالة للسيسي بعد الإفراج عن رامي شعث
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s4zz

وجهت الرئاسة الفلسطينية رسالة شكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على استجابته لطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالإفراج عن نجل السياسي الفلسطيني نبيل شعث.

إقرأ المزيد
أسرة الناشط رامي شعث تؤكد إطلاق مصر سراحه مقابل تنازله عن جنسيته وترحيله إلى فرنسا
أسرة الناشط رامي شعث تؤكد إطلاق مصر سراحه مقابل تنازله عن جنسيته وترحيله إلى فرنسا

وأعلنت أسرة الناشط المصري - الفلسطيني، رامي شعث، أن السلطات المصرية أفرجت بالفعل عن نجلها، وقامت بترحيله إلى باريس، منوهة بأنه تم إجباره على التنازل عن جنسيته المصرية شرطا للإفراج.

ونشرت أسرة الناشط بيانا عبر حسابها في "فيسبوك"، صباح السبت، أكدت من خلاله إطلاق سراحه من قبل السلطات المصرية.

وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت شعث في 5 يوليو 2019 من منزله في القاهرة، في إطار حملة أمنية واسعة، في القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية "خلية الأمل".

وواجه رامي شعث اتهامات في القضية التي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد، عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

وشعث هو ناشط سياسي يبلغ من العمر 50 عاما، وأحد مؤسسي حزب الدستور وحركة مقاطعة إسرائيل في مصر BDS التي من مطالبها سحب الاستثمارات الاقتصادية وفرض عقوبات على إسرائيل. 

وهو نجل القيادي في الحكومة الفلسطينية نبيل شعث، الذي شغل مناصب بينها وزير الخارجية ونائب رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني.

ويحمل رامي جنسيتين عربيتين هي المصرية والفلسطينية، وكان قبل اعتقاله بفترة أعلن موقفه الرافض لما يطلق عليها صفقة القرن.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا