مصر.. الفتيات ضحايا رجل الأعمال محمد الأمين يكشفن أفعالا صادمة

استمعت النيابة العامة المصرية لأقول 9 فتيات من ضحايا رجل الأعمال محمد الأمين، فى اتهامه بالتعدي عليهن وهتك عرضهم والاتجار بالبشر.

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وأكدت الفتيات أن المتهم مارس معهن الجنس بالقوة وقام بتهديدهن فى حالة التحدث لأحد، وقيامه باصطحابهن لفيلته بالساحل الشمالى والمكوث هناك أسبوعا، قام خلاله بالتعدى عليهن جنسيا.

وقالت إحدى فتيات الدار الذي يملكها رجل الأعمال محمد الأمين طبقا لما ورد في تقرير عن الدار رفع لوزارة التضامن المصرية: "كان كل ما يحط إيده على جسمي أعيط، لما لقاني بعيط كثير جابلي ورقة وقالي تعالي امضي على الورقة دي وتبقي مراتي، ولما سألته إيه الورقه دي قالي ورقة جواز".

وكشفت الفتيات أنه "ذهب بهن للساحل الشمالي واشتري لكل واحده فيهن ملابس ومايوهات بيكيني، وأن من تعترض على تصرفاته المشينة التى تحمل كثير من التحرش بأجسادهن يقوم بحبسها في غرفتها، فضلا عن تهديدهن بإعادتهن لدور الأحداث".

وقالت إحدى الفتيات القاصرات (14 سنة): "المتهم حاول التقرب مني أكثر من مرة وعندما رفضت طلباته جاب ورقة وقالي امضي على الورقة خلاص هتبقي مراتي".

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في اتهام رجل الأعمال محمد الأمين، بالاتجار في البشر واستغلاله ضعف فتيات "نزيلات" دار أيتام مملوكة له في محافظة بني سويف بقصد التعدي عليهن جنسيا، بالإضافة الي اصطحابهن إلي فيلته في الساحل الشمالي لهتك أعراضهن.

المصدر: وسائل إعلام مصرية