الحوثيون: الناطق باسم التحالف العربي اجتزأ مقطعا من فيلم وقدمه على أنه إنجاز استخباراتي (فيديو)

قال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية محمد عبد السلام إن الناطق باسم قوات التحالف العربي تركي المالكي ارتكب "فضيحة" بعد أن اجتزأ مقطعا من فيلم وقدمه على أنه إنجاز استخباراتي.

وكتب عبد السلام في تغريدة: "من فضيحة إلى أكبر ومن إفلاس إلى آخر باستعراض ناطق التحالف ما يدعيه أنه موقع لصواريخ في ميناء الحديدة ليتبين أنه مشهد من فيلم تم اجتزاؤه وتقديمه للرأي العام على أنه إنجاز استخباراتي لتحالف يريد تعويض خسائره الميدانية بانتصارات إعلامية استخباراتية مصطنعة ومختلقة ومثيرة للسخرية".

من فضيحة إلى أكبر ومن إفلاس إلى آخر باستعراض ناطق التحالف ما يدعيه أنه موقع لصواريخ في ميناء الحديدة ليتبين أنه مشهد من فيلم تم اجتزاؤه وتقديمه للرأي العام على أنه إنجاز استخباراتي لتحالف يريد تعويض خسائره الميدانية بانتصارات إعلامية استخباراتية مصطنعة ومختلقة ومثيرة للسخرية. pic.twitter.com/q1VyzXnLMD — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) January 9, 2022

من جهته، قال القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية محمد علي الحوثي في تغريدة: "قلنا لكم من قبل، العدوان من يخترق ويفبرك، كما كذب الأمريكان في العراق وفبركوا، يجدد ذلك في اليمن باستمرار من يتولاهم".

من تغدى بكذبه ماتعشى بها

قلنا لكم من قبل#للعدوان_من_يخترق_يفبرك

كما كذب الامريكان في العراق وفبركوا يجدد ذلك في اليمن باستمرار من يتولاهم للتاكد قوله

ومن يتولهم منكم فإنه منهم



شاهد #العدوان_تغدى_بكذبه_ما_تعشى_بهاpic.twitter.com/gtNfdn9nuR — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) January 9, 2022

المصدر: RT