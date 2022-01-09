الجزائر.. إدانة منسق حزب معارض بالسجن سنتين

دان القضاء الجزائري، اليوم الأحد، منسق حزب "الحركة الديمقراطية والاجتماعية"، فتحي غراس، بالسجن لمدة سنتين.

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وأصدرت محكمة باب الواد وسط العاصمة الجزائرية حكما بالسجن لسنتين بحق غراس بعد متابعته بتهم تخص "إهانة هيئة نظامية وإهانة رئيس الجمهورية، وعرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية والنظام العام".

واعتبرت القيادية في "الحركة الديمقراطية والاجتماعية" شبالة مسعودة، وهي زوجة غراس، الحكم بأنه ظالم ويندرج في إطار الانتقام السياسي.

ويتواجد فتحي غراس في الحبس المؤقت منذ يوليو المنصرم، بعد اعتقاله من منزله بأحد ضواحي العاصمة.

المصدر: وكالات