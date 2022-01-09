الأردن يعزي بضحايا حادث سير في مصر

أعربت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، عن أحر التعازي لحكومة وشعب مصر بضحايا الحادث الذي وقع على طريق "السويس-طور سيناء"، صباح أمس السبت، وأسفر عن عدد من الوفيات والجرحى.

وأكد الناطق باسم الوزارة هيثم أبو الفول، "تضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة"، وعبر عن "أصدق التعازي لذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".

وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت أن الحصيلة الأولية للحادث بلغت 16 حالة وفاة و18 إصابة.

المصدر: "بترا"