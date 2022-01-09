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البحرين تعزي مصر بحادث السويس- طور سيناء

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البحرين تعزي مصر بحادث السويس- طور سيناء
Globallookpress - Sputnik
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أعربت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الأحد، عن تعازيها لمصر، في ضحايا حادث تصادم حافلتين على طريق السويس- طور سيناء، أدى إلى وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

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وفي بيان لها، قالت الخارجية البحرينية: " تعرب وزارة خارجية مملكة البحرين عن خالص التعازي والمواساة إلى حكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة، في ضحايا حادث تصادم حافلتين على طريق السويس- طور سيناء، مما أدى إلى وفاة وإصابة عدد من الأشخاص". 

وأضاف البيان: "تؤكد وزارة الخارجية تعاطف مملكة البحرين مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة في هذا المصاب الأليم، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وغفرانه، وأن يمن على جميع المصابين بالشفاء العاجل".

المصدر: وكالة أنباء البحرين

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