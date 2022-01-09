داخلية غزة: أحد المتهمين باغتيال العالم فادي البطش بماليزيا يعترف بتورطه وبمشاركة الموساد في العملية

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع "غزة" أن التحقيقات كشفت عن تورط أحد الموقوفين، وبتكليف من جهاز الموساد الإسرائيلي، بالمشاركة في اغتيال العالم الفلسطيني، فادي البطش بماليزيا.

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وفي تصريح صحفي، قال إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة: "في إطار متابعة الأجهزة الأمنية لحادثة اغتيال الشهيد فادي البطش في ماليزيا بتاريخ 21 أبريل 2018، ومن خلال التحقيقات الجارية لدى الأمن الداخلي، تشير اعترافات أحد الموقوفين بتورطه، وبتكليف من جهاز الموساد الإسرائيلي، بالمشاركة في اغتيال الشهيد البطش، ويجري استكمال التحقيقات في القضية".

المصدر: RT