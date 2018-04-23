الشرطة الماليزية تنشر صور المتهمين باغتيال المهندس الفلسطيني فادي البطش

عممت الشرطة الماليزية على جميع المعابر والمطارات ونقاط الخروج من البلاد صورة تقريبية للمتهمين بقتل المهندس الفلسطيني فادي البطش في العاصمة كوالالمبور.

وقال المفتش العام لشرطة تان سري، محمد فوزي هارون، في مؤتمر صحفي عقد بمركز تدريب الشرطة، صباح اليوم الاثنين، إن الشرطة شكلت الصورتين على أساس توصيف شهود العيان.

وأكد على أن: "لدينا خبراء وضعوا الصورتين على أساس شهود عيان، لكننا لا نستطيع الكشف عن الكثير ممن تحدثوا إلينا"، مشيرا إلى أن "المشتبه بهما يعتقد أنهما من أصل أوروبي أو شرق أوسطي".

وأضاف: "المشتبه بهما ذوي أجسام ضخمة وطولهما نحو 180 سنتيمترا تقريبا، مع بشرة معتدلة، ومن غير المؤكد ما إذا كانا ما زالا في البلاد".

كما أكد المفتش على أنه تم استخلاص 14 رصاصة من جسد البطش عند تشريح الجثة، وقال: "أرسلنا هذه الرصاصات لخبراء الأسلحة لدينا هنا لمزيد من التحليل".

يذكر أنه تم اغتيال العالم الفلسطيني فادي البطش، صباح السبت الماضي، أثناء توجهه لصلاة الفجر في المسجد المجاور لمنزله، الواقع في منطقة جومباك في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام