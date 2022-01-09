السعودية.. 3460 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 3460 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وبذلك يصبح إجمالي الإصابات بالفيروس 578753 حالة، فيما تم تسجيل 843 حالة تعافي، ليصبح إجمالي المتعافين 546614 حالة.

وأضافت الوزاؤة في بيان لها اليوم الأحد بأنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصبح إجمالي الوفيات 8893 حالة.

وكشفت أن عدد الحالات الحرجة بلغ 141 حالة. ودعت الجميع إلى المبادرة بإكمال جرعات اللقاح، حيث بلغ إجمالي الجرعات المعطاة 52445614 جرعة.

#الصحة تعلن عن تسجيل (3460) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (1) حالة وفاة رحمها الله، وتسجيل (843) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (546,614) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/e7fySM5hfv — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) January 9, 2022

المصدر: RT