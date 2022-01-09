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برلماني مصري يكشف تفاصيل موقف للمستشارة تهاني الجبالي مع الرئيس محمد مرسي

أخبار العالم العربي

برلماني مصري يكشف تفاصيل موقف للمستشارة تهاني الجبالي مع الرئيس محمد مرسي
Globallookpress ZUMAPRESS.com - RT
المستشارة المصرية الراحلة تهاني الجبالي والرئيس المصري السابق محمد مرسي
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نعى البرلماني المصري، مصطفى بكري، المستشارة تهاني الجبالي، موضحا أنها أصرت ان يؤدي الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، القسم أمام المحكمة الدستورية.

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وعبر سلسة تغريدات على حسابه في "تويتر"، قال مصطفى بكري: "رحلت المستشارة تهاني الجبالي..الأخت والصديقة..القاضية والمناضلة..رحلت الإنسانة التي رهنت حياتها للدفاع عن الوطن والأمة".

وأضاف: "عرفتها منذ أربعين عاما..مقاتلة بكل معني الكلمة..واجهت الإرهاب بكل حسم..لا يزال المصريون يتذكرون مواقفها في زمن حكم جماعة الإخوان، عندما رفضت محاولة تلاعبهم بالدستور، ورفض مرسي أداء القسم أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، وكانت (الجبالي) يومها نائبا لرئيس المحكمة، فأجبرته على أداء القسم أمام المحكمة، وكانت سندا وصوتا قويا إلى جانب زملائها".

وأكمل النائب المصري: "وعندما توفيت كريمتها منذ شهور قليلة ضاقت بها الدنيا، واختفت البسمة التي تزين وجهها، ثم أصيبت بفيروس كورونا، ورحلت عن دنيانا، بعد رحله عامرة بالعطاء من أجل الوطن والأمه".

وكانت وسائل إعلام مصرية قد أعلنت عن وفاة المستشارة المصرية، تهاني الجبالي، نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا بمصر سابقا، والتي تعد أول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في الحقبة المعاصرة، عن عمر ناهز الـ71 عاما، جراء الإصابة بفيروس كورونا.

المصدر: RT

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