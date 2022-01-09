برلماني مصري يكشف تفاصيل موقف للمستشارة تهاني الجبالي مع الرئيس محمد مرسي

نعى البرلماني المصري، مصطفى بكري، المستشارة تهاني الجبالي، موضحا أنها أصرت ان يؤدي الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، القسم أمام المحكمة الدستورية.

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وعبر سلسة تغريدات على حسابه في "تويتر"، قال مصطفى بكري: "رحلت المستشارة تهاني الجبالي..الأخت والصديقة..القاضية والمناضلة..رحلت الإنسانة التي رهنت حياتها للدفاع عن الوطن والأمة".

وأضاف: "عرفتها منذ أربعين عاما..مقاتلة بكل معني الكلمة..واجهت الإرهاب بكل حسم..لا يزال المصريون يتذكرون مواقفها في زمن حكم جماعة الإخوان، عندما رفضت محاولة تلاعبهم بالدستور، ورفض مرسي أداء القسم أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، وكانت (الجبالي) يومها نائبا لرئيس المحكمة، فأجبرته على أداء القسم أمام المحكمة، وكانت سندا وصوتا قويا إلى جانب زملائها".

رحلت المستشاره تهاني الجبالي ، الأخت والصديقه ، القاضيه والمناضلة ، رحلت الإنسانه التي رهنت حياتها للدفاع عن الوطن والأمه ، عرفتها منذ أربعين عاما ، مقاتله بكل معني الكلمه ، واجهت الإرهاب بكل حسم ، لايزال المصريون يتذكرون مواقفها في زمن حكم جماعة الإخوان ، عندما رفضت — مصطفى بكري (@BakryMP) January 9, 2022

محاولة تلاعبهم بالدستور ، ورفض مرسي أداء القسم أمام الجمعيه العموميه للمحكمة الدستوريه ، وكانت يومها نائبا لرئيس المحكمه ، فأجبرته علي أداء القسم أمام المحكمه ، وكانت سندا وصوتا قويا إلي جانب زملائها ، وعندما توفيت كريمتها منذ شهور قليله ضاقت بها الدنيا ، واختفت — مصطفى بكري (@BakryMP) January 9, 2022

وأكمل النائب المصري: "وعندما توفيت كريمتها منذ شهور قليلة ضاقت بها الدنيا، واختفت البسمة التي تزين وجهها، ثم أصيبت بفيروس كورونا، ورحلت عن دنيانا، بعد رحله عامرة بالعطاء من أجل الوطن والأمه".

البسمه التي تزين وجهها ، ثم أصيبت بالكورونا ، ورحلت عن دنيانا ، بعد رحله عامره بالعطاء من أجل الوطن والأمه ، رحم الله الفقيدة الغاليه وألهم الأسره الصبر والسلوان ، والعزاء لأبناء الشعب المصري والأمة العربيه — مصطفى بكري (@BakryMP) January 9, 2022

وكانت وسائل إعلام مصرية قد أعلنت عن وفاة المستشارة المصرية، تهاني الجبالي، نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا بمصر سابقا، والتي تعد أول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في الحقبة المعاصرة، عن عمر ناهز الـ71 عاما، جراء الإصابة بفيروس كورونا.

المصدر: RT