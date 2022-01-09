مصر..الصحة تحسم الجدل حول الفئات الحاصلة على الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا

حسمت وزارة الصحة المصرية الجدل حول الفئات الحاصلة على الجرعة التنشيطية الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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ويأتي ذلك تزامنا مع العديد من التساؤلات التي وردت للوزارة عن موعد الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بعد ظهور المتحور "أوميكرون" وانتشاره بشكل كبير.

وفي منشور رسمي لها، أعلنت الصحة المصرية عن الفئات الحاصلة على الجرعة التنشيطية للقاح ضد فيروس كورونا في مصر، وأوضحت قائلة: "كل العاملين في القطاع الطبي، وأصحاب الأمراض المزمنة، وأي شخص فوق الـ18 سنة.. سوف تصل لكل هذه الفئات رسالة على هواتفهم بعد مرور 6 أشهر من حصولهم على الجرعة الثانية من اللقاح، للتوجه لتلقي الجرعة الثالثة التنشيطية"، مشددة على "أهمية الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، وأن الجرعة الثالثة هي تعزيزية للجهاز المناعي للجسم لمواجهة فيروس كورونا، ومتحور أوميكرون".

وأكدت الوزارة أن "اللقاحات لا تعطي المناعة الكاملة، ولكنها تعمل على تخفيف الأعراض وتجعلها بسيطة ومتوسطة، بدلا من كونها شديدة الخطورة، فضلا عن تخفيف الضغط على المنظومة الصحية".

المصدر: "الوطن"