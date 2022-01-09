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ضاحي خلفان يوجه خطابا حادا لزعيم الحوثيين

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ضاحي خلفان يوجه خطابا حادا لزعيم الحوثيين
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عبر سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر"، هاجم ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة "أنصار الله"، كما استخدم أسلوبا غزليا للتحدث عن "تبعية الحوثيين لإيران".

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وقال ضاحي خلفان في "تويتر": "شرفاء اليمن هم من يدحر عبد الملك وعصابته ومليشياته...".

وتوجه لزعيم الحوثيين قائلا: "أنت يا عبد الملك تحارب الدولة اليمنية .. لن تلقى من الدولة إلا التصدي لمشروعك الفارسي، شيء طبيعي أن يحدث بينك وبين العرب صدام..فانت لست عربيا".

وأضاف أيضا: "يا عبد الملك.. لو تاجك العرب ما خضعت لفارس وكفى نقاش".

وقال في تغريدة أخرى: "تملكني غرامك مثل تملك إيران للحوثي.. تأمر عليه ويرد لبيك يا سيدي".

المصدر: RT

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