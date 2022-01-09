ضاحي خلفان يوجه خطابا حادا لزعيم الحوثيين

عبر سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر"، هاجم ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة "أنصار الله"، كما استخدم أسلوبا غزليا للتحدث عن "تبعية الحوثيين لإيران".

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وقال ضاحي خلفان في "تويتر": "شرفاء اليمن هم من يدحر عبد الملك وعصابته ومليشياته...".

شرفاء اليمن هم من يدحر عبدالملك وعصابته ومليشياته...لو كنت معهم لما تركت له جحرا يختبئ فيه هذا الجربوع إلا ودكيته — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 9, 2022

وتوجه لزعيم الحوثيين قائلا: "أنت يا عبد الملك تحارب الدولة اليمنية .. لن تلقى من الدولة إلا التصدي لمشروعك الفارسي، شيء طبيعي أن يحدث بينك وبين العرب صدام..فانت لست عربيا".

وأضاف أيضا: "يا عبد الملك.. لو تاجك العرب ما خضعت لفارس وكفى نقاش".

انت يا عبدالملك تحارب الدولة اليمنية ..لن تلقى من الدولة إلا التصدي لمشروعك الفارسي شئ طبيعي ان يحدث بينك وبين العرب صدام..فانت لست عربيا. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 9, 2022

يا عبدالملك..لو تاجك العرب ما خضعت لفارس وكفى نقاش. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 9, 2022

وقال في تغريدة أخرى: "تملكني غرامك مثل تملك إيران للحوثي.. تأمر عليه ويرد لبيك يا سيدي".

تملكني غرامك مثل تملك ايران للحوثي تأمر عليه ويرد لبيك ياسيدي.🤣 — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 9, 2022

المصدر: RT