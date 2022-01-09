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شباب عرب يحاولون جر "دبابة سوفيتية" في الجولان السوري المحتل (فيديو)

أخبار العالم العربي

شباب عرب يحاولون جر
AP Dmitri Lovetsky
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كشفت صحيفة عبرية، مساء السبت، أن شبابا من العرب حاولوا جر دبابة سوفيتية كانت في نصب تذكاري بهضبة الجولان السوري المحتل.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم": "وقعت محاولة تخريب قبل أيام في هضبة الجولان، عندما وصل عدد من الأقليات إلى النصب التذكاري لللواء السابع (بالجيش الإسرائيلي) عند مفرق قصبية وحاولوا جر إحدى الدبابات المتمركزة هناك".

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية: "تم نشر فيديو على تيك توك قبل أيام يظهر عدة أفراد من الأقليات يحاولون سحب دبابة T-34 من إنتاج سوفييتي كانت بحوزة الجيوش العربية واستولت عليها إسرائيل".

ويظهر المقطع تم نشره على خلفية أغنية شعبية عربية، عددا من الشبان يحاولون سحب الدبابة بعد ربطها في سيارة "جيب"، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب وزنها الثقيل.

وقال متابعون على موقع "تويتر"، إنهم يعتقدون أن الشبان فعلوا ذلك فقط "كدعابة إذ لا يمكن جر دبابة على طول الطريق، فهذا سيتسبب في تدميره ووصول الشرطة من كافة أنحاء إسرائيل".

المصدر: "سبوتنيك"

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