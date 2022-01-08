المغرب يسجل 7064 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة المغربية 7064 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات 997121 حالة.

كما أشارت الوزارة إلى أنها سجلت 8 وفيات جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد وفيات كورونا في المملكة إلى 14904.

كما لفتت وزارة الصحة المغربية إلى تماثل 1644 حالة للشفاء، ليرتفع عدد حالات التعافي من الفيروس إلى 950409 حالات شفاء.

المصدر: "هسبريس"