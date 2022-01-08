اليمن.. مقتل قائد أحد "ألوية العمالقة" المشاركة في معارك شبوة

أعلنت "ألوية العمالقة" المقاتلة ضمن القوات اليمنية الحكومية، يوم السبت، مقتل قائد اللواء الثالث فيها، مجدي الغزالي، متأثرا بإصابته بمعارك ضد الحوثيين في مديرية بيحان بمحافظة شبوة.

وحسب المركز الإعلامي لـ"ألوية العمالقة"، "كان قائد اللواء الثالث عمالقة والمكنى بأبو حرب الردفاني، يتقدم الصفوف في معركة تحرير بيحان من قبضة الحوثيين قبل أن يصاب ويتوفى متأثرا بالإصابة".

ومنذ نحو أسبوع تشهد جبهات مديريات بيحان شمال غرب شبوة، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ممثلة بـ"ألوية العمالقة" من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، انتهت بسيطرة القوات الحكومية على مركز المديرية.

وكانت "ألوية العمالقة" استعادت السيطرة الأسبوع الماضي بإسناد من طيران التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، على مديرية عسيلان شمال غربي شبوة.

المصدر: RT