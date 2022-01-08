طائرة مصرية تتعرض لحادث في تونس

صرح مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران أنه بسبب سوء الأحوال الجوية فى تونس تعرضت إحدى طائرات الشركة لحادث في الجو.

وقال المصدر أنه "بسبب سوء الأحوال الجوية في تونس، تعرضت رحلة الشركة رقم 843 من طراز بوينغ 800 - 737 من القاهرة إلى تونس صباح اليوم وعلى متنها 91 راكبا، لمطب هوائي شديد نتيجة اضطرابات فى الغلاف الجوي، قبيل هبوطها بمطار قرطاج الدولى في تونس".

وأضاف أن الحادث "أدى إلى إصابة اثنين من طاقم الضيافة بإصابات طفيفة، بينما لم يصب أحد من الركاب"، موضحا أن "الطائرة هبطت بسلام في مطار قرطاج، قبل أن تقلع مجددا في رحلة العودة إلى القاهرة مرة أخرى وعلى متنها 99 راكبا".

المصدر: RT