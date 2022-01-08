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الصدر يجدد حديثه عن شكل الحكومة الجديدة: لا مكان للميليشيات

أخبار العالم العربي

الصدر يجدد حديثه عن شكل الحكومة الجديدة: لا مكان للميليشيات
AFP
مقتدى الصدر
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جدد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، حديثه عن شكل الحكومة الجديدة، فيما أكد دعم القانون ضد "الميليشيات".

وكتب على حسابه في تويتر: "اليوم لا مكان للطائفية ولا مكان للعرقية، بل حكومة أغلبية وطنية يدافع الشيعي فيها عن حقوق الأقليات والسنة والكورد".

وأضاف: "سيدافع الكوردي عن حقوق الأقليات والسنة والشيعة، وسيدافع السني عن حقوق الأقليات والشيعة والكورد".

وتابع الصدر: "اليوم لا مكان للفساد، فستكون الطوائف أجمع مناصرة للإصلاح".

وأكد زعيم التيار الصدري: "اليوم لا مكان للمليشيات، فالكل سيدعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية، وسيعلو القانون بقضاء عراقي نزيه".

وختم الصدر تغريدته: "اليوم سنقول نحن والشعب، كلا للتبعية، قرارنا عراقي شيعي سني كوردي تركماني مسيحي فيلي شبكي إيزيدي صابئي: (فسيفساء عراقية وطنية لا شرقية ولا غربية)".

المصدر: RT

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