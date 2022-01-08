مصر تسجل 821 إصابة و27 وفاة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في مصر، 821 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتة إلى وفاة 27 حالة جديدة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، خروج 939 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 325364 حتى اليوم.

وأكد المتحدث باسم الصحة أنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 325364 وخروجهم من المستشفيات



الصحة: تسجيل 821 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 27 حالة وفاة pic.twitter.com/JnSJH6kH3R — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) January 7, 2022

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بكورونا حتى أمس، هو 391115 من ضمنهم 325364 حالة تم شفاؤها، و21909 حالات وفاة.

المصدر: وزارة الصحة المصرية