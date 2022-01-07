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برلماني روسي رفيع: ندعم جهود السعودية لحل الأزمة اليمنية وحوار المملكة مع إيران

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برلماني روسي رفيع: ندعم جهود السعودية لحل الأزمة اليمنية وحوار المملكة مع إيران
Sputnik Илья Питалев
رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي.
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أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، أن روسيا تؤيد جهود السعودية لحل الأزمة اليمنية وتدعو إلى حوار بين المملكة وإيران لخفض التوتر في المنطقة.

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وقال سلوتسكي، في حديث لوكالة "تاس" نشر اليوم الجمعة: "إننا نؤيد جهود الوساطة للأمم المتحدة بما في ذلك المبعوث الخاص للأمين العام والمعني باليمن، هانس غروندبيرغ، الذي زار مؤخرا موسكو. كما ندعم مبادرة السعودية لحل الأزمة والرامية إلى بسط الاستقرار للأوضاع في المنطقة وضمان حرية الملاحة في مضيق باب المندب الذي يمثل أهمية كبيرة للتجارة العالمية".

وأضاف: "نتابع بدقة الخطوات البناءة التي يتخذها في هذا الاتجاه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ووزير خارجية المملكة، الأمير فيصل بن فرحان، الذي أجرى في الأيام الأخيرة عدة اتصالات مع نظرائه الأجانب".

وشدد سلوتسكي على أن روسيا مستعدة، في إطار مفهومها للأمن الجماعي في منطقة الخليج، للإسهام في حل هذه القضية، مردفا: "نشدد في سياق هذه الأهداف على أهمية الحوار بين السعودية وإيران الأمر الذي قد يسهم في إزالة الخلافات القديمة وحلها ومعالجة الأوضاع في المنطقة بشكل عام".

المصدر: "تاس"

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