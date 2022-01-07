إيطاليا توافق على استرجاع نفاياتها من تونس

أكد وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، التوصل لاتفاق مع الجانب الإيطالي لاسترجاع النفايات المستوردة من إيطاليا بطريقة غير شرعية.

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وقال الجرندي، على هامش مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إنه ستتم خلال الأيام القليلة القادمة عملية نقل النفايات إلى إيطاليا.

وفي وقت سابق، حجزت السلطات التونسية 70 حاوية نفايات مستوردة من إيطاليا، بغرض إرجاعها من حيث أتت، وعاينت 200 حاوية أخرى بميناء سوسة، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا في البلاد وأطاح بمسؤولين تونسيين.

المصدر: موزاييك