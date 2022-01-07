تحذير للأئمة والموظفين في مصر

حذر وزير الأوقاف المصري، مختار جمعة، الأئمة من الخروج عن نص الخطبة، الأمر الذي سيتم التعامل معه بحزم شديد، وقال "نحن في دولة ولا بد من الالتزام التام، فلن تتجاوز الخطبة عشر دقائق".

إقرأ المزيد

وأضاف: "صفحة الإمام والموظف العام على مواقع التواصل الاجتماعي سيحاسب عليها، فليس هو حرا.. الصفحة هى جزء من واقعهم الوظيفي ومسجده، وسيحاسب عليها".

وأضاف، فى لقائه بالأئمة بديوان عام المحافظة بحضور محافظ الدقهلية: "نفتتح اليوم 18 مسجدا، بينها ثلاثة في قرى حياة كريمة، وإجمالى ما تم افتتاحه من الأول من يوليو وحتى الآن 466 مسجدا".

وتابع: "في معرض الكتاب المقبل سنحتفل بصدور مائة عدد من سلسلة "رؤية الفكر المستنير"، ودولة اليونان ضيفة شرف بمعرض الكتاب القادم، فترجمنا معانى القرآن إلى اليونانية"، مشيرًا إلى "أننا أنتهينا من برامج التدريب لقبول الدفعة الرابعة لأكاديمية الأوقاف".

وأشار وزير الأوقاف "أننا نحتاج إلى فقة التجديد، فليس كل حلال مستساغ، فمثلا ما تبقى من الإناء هل يجوز شربه من شخص لآخر، فهو متغير بظروف الحال، فتوجد متغيرات وثوابت في حياة الناس يجب مراعتها، فالآن توجد جائحة كورونا، ولا يجوز الشرب وراء شخص آخر".

ولفت إلى أنه "مثلا من يأكل بيده ليس بحرام، ولكن أن جلست وسط جماعة، أو أمثل بلدي فى أوروبا مثلا، فلا بد من مراعاة الإتيكيت والآداب العامة وكل ما يؤدى إلى مراعاة الرقى، فقد تعاقدنا على 110 آلاف زى لنعظم الشكل لتكون الرؤية جمالية فى كل شيء، فالإسلام دين في الرقي، ولا بد من فهم الأحكام الجزئية والمقاصد الكلية، فأكل الميتة حرام كليا، ولكن أن اضطررنا لنحيا فيجوز أكلها".

وأكد وزير الأوقاف أنه تم إعداد سلسلة لرؤية الفكر المستنير، منها التعريف بالإخوان، وحماية الكنائس في الإسلام، وتنظيم النسل، وفن الكتابات والجمل القصيرة، والحكمة، والمثل، والتغريدة وغيرها.

المصدر: الشروق