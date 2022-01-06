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قطر تمنع غير الملقحين ضد كورونا من دخول المساجد

أخبار العالم العربي

قطر تمنع غير الملقحين ضد كورونا من دخول المساجد
AP Kamran Jebreili
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قررت السلطات في قطر، يوم الخميس، منع الأشخاص الذين لم يحصلوا على أي لقاح مضاد لفيروس كورونا من دخول المساجد لأداء الصلاة.

وأفاد بيان لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بأنه ضمن سلسلة إجراءات احترازية ضد الوباء تقرر عدم السماح بدخول المساجد لغير المطعمين، بما فيهم الأطفال دون سن 12 سنة، وفقا لما نقلته وكالة "قنا" القطرية.

وأهابت الوزارة بمرتادي المساجد إلى ضرورة الالتزام والتقيد بالضوابط والإجراءات الاحترازية المتخذة حديثا بالدولة، حرصا على سلامة المصلين وأفراد المجتمع من كورونا.

ومن ضمن الإجراءات الجديدة التقيد بالتباعد خلال الصلوات، وبخاصة صلاة الجمعة التي تشهد توافدا كبيرا للمصلين، حيث أوصت الوزارة بضرورة إحضار كل مصل السجادة الخاصة به، منعا للاحتكاك بين الأشخاص.

كما أكدت الوزارة على ضرورة تباعد الأشخاص مترا عن بعضهم أثناء خطبة الجمعة.

المصدر: "قنا"

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