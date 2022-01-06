الرئيس التونسي تعليقا على إضراب البحيري: إذا كان يريد أن يجعل من نفسه ضحية فهو حر! (فيديو)

أفاد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، بأن نائب رئيس حركة "النهضة" الموقوف، نور الدين البحيري، حر في اختياراته بعد رفضه تناول الطعام والدواء إثر توقيفه.

وقال سعيد خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، ''لا أريد أن أتحدث عن الأشخاص أو عن الأعراض، ولا عن الأموال التي كدسوها بالمليارات في الداخل والخارج ثم يظهرون الورع والتقوى ويصومون رغم أنه ليس شهر صيام.. من يضرب عن الطعام هو حر، لكن رغم ذلك وفرنا له جميع الأسباب التي تقيه من الإضرار بنفسه".

وأضاف ''إذا أراد أن يجعل من نفسه ضحية فهو حر... وإن أراد أن يأكل أو يشرب فهو حر، وقد سخرنا له طاقما طبيا بل أكثر من ذلك مكنا أفراد عائلته من أن تبقى معه في المستشفى وهو ليس خيرا من التونسيين الذين اعتصموا وأضربوا ولا أريد أن أذكر قضية بالنسبة لأشخاص ماتوا بسبب إضراب جوع وحشي في ظل حكم وزير للعدل كان يفترض أن يكون وزيرا للعدل".

وتابع: ''نحن لم نطلب من أحد أن يصطف وراءنا أو أن يتبنى آراءنا.. ونحن لم نلزم أحدا بأي شي ولكن نلزمهم بتطبيق القانون وليس هناك أي شخص أو أي تنظيم يمكن أن يعتقد أنه فوق القانون".

المصدر: RT