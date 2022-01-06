مصر.. تحذير من انخفاض مستوى جودة الهواء

أصدرت وزراة البيئة المصرية بيانا عاجلا بشأن انخفاض مستوى جودة الهواء وتركيز الملوثات.

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وأكدت الوزارة أنه استنادا إلى بيانات منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء التابعة لها والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية، والتي أوضحت انخفاض في مستوى جودة الهواء بدء من صباح اليوم، نتيجة الاستقرار الشديد فى الأحوال الجوية أو سكون حركة الرياح، مما تسبب فى تركيز الملوثات من المصادر المختلفة.

وأوضحت منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، أن العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات من المصادر المختلفة بمناطق القاهرة الكبرى خلال أيام 5 و6 و7 الجاري، وذلك نتيجة الهدوء النسبي للرياح الذى قد يصل إلى حد السكون على بعض المناطق، ويصاحب ذلك تهوية رأسية سيئة مما يساعد على زيادة تركيزات الملوثات من المصادر المحلية المختلفة ويؤثر على مستوى جودة الهواء.

وتؤكد الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة من خلال دوريات التفتيش التابعة لها، ستقوم بالتكثيف من حملاتها على مصادر التلوث المختلفة للتخفيف من حدة تأثر جودة الهواء بتلك العوامل الجوية، وتهيب بالكيانات الصناعية بالقاهرة الكبرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتخفيف الأحمال فى ظل الظروف الجوية غير المواتية والتي تساعد على تركيز الملوثات.

كما تناشد وزيرة البيئة، المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية، التقليل بقدر المستطاع من الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال هذه الفترة، لتجنب الآثار السلبية الناتجة.

المصدر: القاهرة 24