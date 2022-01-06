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تونس تسجل قفزة في عدد الإصابات بفيروس كورونا

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تونس تسجل قفزة في عدد الإصابات بفيروس كورونا
AP
أرشيف
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سجلت وزارة الصحة التونسية ارتفاعا في عدد التحاليل الإيجابية لمصابين بفيروس كورونا بنسبة بلغت 17.26 بالمائة.

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وقالت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أمس الأربعاء، إنه تم تسجيل 2302 إصابة جديدة من إجمالي 13335 تحليلا أنجز يوم الثلاثاء، ليبلغ إجمالي المصابين 733 ألفا و379 إصابة.

وأضافت أنه تم تسجيل 3 وفيات جديدة، ليبلغ العدد الإجمالي للمتوفين بسبب كورونا في البلاد إلى 25 ألفا و617 شخصا.

كما تم تعافي 315 شخصا، ليبلغ إجمالي المتعافين 697 ألفا و537 شخصا.

المصدر: RT

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