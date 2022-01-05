تونس تسجل ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية مساء الثلاثاء تسجيل 7 وفيات جراء فيروس كورونا، تم التصريح بها أوليا يوم الاثنين.

وقالت الوزارة إنه تم توثيق 2275 إصابة من مجموع 23361 تحليلا مخبريا، لتبلغ بذلك نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 9.74 بالمائة.

وأوضحت الوزارة أن العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 25 ألفا و606 حالات، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس بلغ إلى حدود يوم أمس 329 شخصا، ليكون بذلك العدد الجملي للمتعافين، 796 ألفا و222 شخصا.

كما أشارت إلى أن عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص بلغ 321 مصابا، بينهم 48 حالة جديدة ليوم الاثنين، وأن عدد المقيمين بأقسام العناية المركزة بلغ 84 في حين يخضع 12 شخصا للتنفس الاصطناعي.

المصدر: وسائل إعلام تونسية