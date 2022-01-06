قطر تدين احتجاز سفينة إماراتية قبالة السواحل اليمنية
Sputnik
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دانت قطر احتجاز سفينة إماراتية قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي اليمن، ودعت إلى الإفراج فورا عن السفينة وطاقمها.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، رفض دولة قطر التام للأعمال التي من شأنها إعاقة حركة السفن والناقلات وحرية الملاحة الدولية.
وشدد البيان على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات والقوانين الدولية المنظمة للملاحة على امتداد العالم.
المصدر: قنا
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