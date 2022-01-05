"صناعة السينما" السورية: كل من ينشر محتوى فنيا دون ترخيص سيحال إلى "فرع الجريمة المعلوماتية"

هددت "لجنة صناعة السينما والتلفزيون" في سوريا بإحالة كل من ينشر أي محتوى فني على مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على رخصة إلى فرع الجريمة المعلوماتية في الأمن الجنائي.

إقرأ المزيد

وأهابت اللجنة في منشور عبر "فيسبوك" بكل من ينشر ويعمل ويقوم بتصوير "لوحات درامية" أو أي محتوى فني يخص مواقع التواصل الاجتماعي الحصول على التراخيص اللازمة من اللجنة والموافقات الخاصة بالتقييم الفكري، ومن "جميع الجهات المعنية". دون أن تحدد تلك الجهات.

وأضافت اللجنة في بيانها أنه وبدءا من اليوم الأربعاء، فإن كل من لا يحصل على الترخيص سيعتبر مخالفا وسيتم تحريك الادعاء مباشرة، وفقا للمعروض الموجه للمحامي العام بدمشق، والذي تمت إحالته لإدارة الأمن الجنائي، إلى فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية.

وأوضحت أن ذلك يأتي "عملا بالمرسوم التشريعي الصادر عن السيد رئيس الجمهورية العربية السورية رقم 17 لعام 2012 الخاص بتنظيم التواصل على الشبكة".

وأبدت اللجنة أسفها في ختام المنشور من حالة الانحلال الأخلاقي الفني والفكري، والاستعراض المبتذل الذي يعرض على بعض منصات التواصل الاجتماعي".

المصدر: RT