الكويت.. إحباط محاولة 3 متسللين بحرا تهريب 86 كيلو غرام حشيش

تمكنت الإدارة العامة لخفر السواحل في الكويت من "اعتراض واستيقاف طراد وعليه 3 أشخاص من جنسية آسيوية حاولوا التسلل الى البلاد وتهريب مواد يشتبه بأنها مخدرة".

وحسب بيان ل‍وزارة الداخلية فإن "المنظومة الرادارية تمكنت من رصد هدف يدخل إلى المياه الإقليمية، وعلى الفور تم توجيه دورية خفر سواحل، وتم اعتراض الهدف وإيقافه والسيطرة عليه بالقوة بعد محاولته الهروب".

وأوضح البيان أنه "عند تفتيش الطراد تم العثور على 3 جراكن تحتوي على نحو 86 قطعة يشتبه بأنها مادة الحشيش المخدرة، تقدر بـ86 كيلوغراما تقريبا حيث تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

المصدر: "الأنباء"