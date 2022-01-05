بالفيديو.. صاعقة تضرب قمة برج خليفة
الصورة ملتقطة من الفيديو
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تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق لحظة ضرب صاعقة رعدية قمة برج خليفة في دبي، أعلى مبنى في العالم.
وعبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، شارك خليفة سعيد سليمان، رئيس المراسم لنائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مقطع فيديو يبرز لحظة ضرب صاعقة رعدية قمة برج خليفة بشكل متكرر لبضع ثوان.
وبارتفاع يبلغ 828 مترا، يحتفظ برج خليفة بلقبه كأطول مبنى في العالم منذ افتتاحه العام 2010، ويعد بمثابة تحفة هندسية عالمية تعكس جمال مدينة دبي وتستقطب إليها السياح من مختلف أنحاء العالم.
المصدر: CNN
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