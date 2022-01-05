 
مباشر

مصر تسجل 769 إصابة و19 وفاة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

مصر تسجل 769 إصابة و19 وفاة جديدة بكورونا
AFP
مصر تسجل 769 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s3we

أعلنت وزارة الصحة المصرية الثلاثاء عن خروج 821 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 323001 حتى اليوم.

وأوضح حسام عبد الغفار المتحدث باسم الوزارة أن إجمالي المصابين في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء بلغ 388651 منهم 323001 حالة تم شفاؤها، و21836 حالة وفاة.

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا