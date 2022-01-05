مصر تسجل 769 إصابة و19 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية الثلاثاء عن خروج 821 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 323001 حتى اليوم.

وأوضح حسام عبد الغفار المتحدث باسم الوزارة أن إجمالي المصابين في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء بلغ 388651 منهم 323001 حالة تم شفاؤها، و21836 حالة وفاة.

المصدر: وكالات