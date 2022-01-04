"ألوية العمالقة" تسيطر على مدينة النقوب ومفرق الحمى في عسيلان بمحافظة شبوة اليمنية (فيديو)

أعلن المركز الإعلامي لـ"ألوية العمالقة" عن سيطرة قواته على مدينة النقوب ومفرق الحمى الاستراتيجي في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، بعد معارك مع جماعة "أنصار الله" الحوثية.

وكان المركز نقل عن قائد "العمالقة" العميد عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي في وقت الثلاثاء قوله إن "العملية العسكرية "إعصار الجنوب" التي أطلقت صباح السبت نجحت في تحرير وتطهير مديرية عسيلان، ودحر القوات الحوثية الإرهابية منها".

إقرأ المزيد

وأضاف: "هذه العملية تأتي لتطهير وتحرير مديريات محافظة شبوة، من سيطرة الحوثيين، وفي سياق الانتصارات الواسعة التي تسطرها ألوية العمالقة في جبهات القتال".

وفي سبتمبر 2021، سيطرت جماعة الحوثي على 3 مديريات جنوبي شبوة، بينها مديرية عسيلان التي استعادتها القوات الحكومية اليوم، إضافة إلى مديريتي بيحان وعين.

والاثنين الماضي، دفع الجيش اليمني بوحدات عسكرية من جبهة الساحل الغربي إلى شبوة، لاستعادة المناطق التي سقطت بأيدي الحوثيين.

المصدر: RT





