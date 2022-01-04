سوريا.. إزاحة الستار عن نصب تذكاري لقاسم سليماني في ريف حلب

أزاح أهالي نبل والزهراء في ريف حلب الشمالي في سوريا الستار عن نصب تذكاري لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في الذكرى الثانية لاغتياله.

وشيد النصب في "روضة الشهداء" وأزيح عنه الستار بمراسم عسكرية بعد مجلس تأبيني.

وكالة "مهر" الإيرانية

وكالة "مهر" الإيرانية

المصدر: وكالة "مهر للأنباء"