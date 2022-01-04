مركز المصالحة الروسي يوزع مساعدات إنسانية في ريف دمشق

قال ألكسندر مارتيشين ممثل مركز المصالحة الروسي، إن المركز قام بتوزيع مساعدات إنسانية لسكان بلدة أوتايا بمنطقة دوما في ريف دمشق.

وتضمنت المساعدات، أكثر من 300 سلة غذائية وبطانيات، وهدايا للأطفال بمناسبة عيد رأس السنة.

ووفقا له، قبل توزيع المساعدات على السكان، قام عناصر الهندسة العسكرية بفحص المنطقة للتأكد من خلوها من أية عبوات ناسفة أو ألغام.

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من جانبه، قال رئيس بلدية أوتايا فيصل الرقاد، إن المسلحين غادروا المنطقة في عام 2018، وبدأت عملية عودة السكان إليها. وقامت السلطات بترميم إحدى المدارس وتصليح شبكة المياه.

ويشتكي السكان المحليون من نقص الغاز والوقود ومياه الشرب وعدم توفر فرص العمل.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية