النيابة المصرية تخلي سبيل رجل الأعمال فكري الهواري بكفالة

أخلت النيابة العامة المصرية سبيل رجل الأعمال فكري الهواري بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وذلك بعد أن كشفت التحريات أن بعض التسجيلات المنسوبة إليه مجتزأة.

وقالت النيابة في بيان لها إنها "تلقت يوم الثاني من يناير الجاري بلاغا من الشرطة تضمن ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من تسجيلات صوتية ومقاطع مرئية منسوبة لمن يدعى فكري الهواري، والتي احتوت على سب وقذف لضباط بوزارة الداخلية ورجال بمؤسسات الدولة من شأنها نشر العداء والوقيعة بين تلك المؤسسات وفئات بالمجتمع".

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وأضافت: "ألقي القبض على المذكور وعرض على النيابة العامة لاستجوابه، فأنكر ما نسب إليه من اتهامات وبرر التسجيلات المتداولة أن شخصا آخر صوره خلسة داخل مسكنه واجتزأ من سياق حديثه ما تمكن به من اصطناع تلك المحادثات والمقاطع المتداولة لخلافات بينهما هي موضوع دعوى قضي فيها على هذا الشخص يوم الثاني من شهر يناير الجاري بالإدانة".

وأشارت إلى أنها اطلعت على تلك التسجيلات والمحادثات وواجهت المتهم بها، وحجزته يوما لورود تحريات الشرطة النهائية والتي أكدت أن تلك المقاطع والتسجيلات تم تصويرها منذ فترة زمنية تجاوزت الـ10 سنوات وأن غالبية ما ورد بها من أسماء لضباط بوزارة الداخلية أحيلوا للتقاعد بالطرق الطبيعية لبلوغهم سن التقاعد أو أنهم قد توفوا، فضلا عن تلاعب الشخص الذي هو على خلاف مع المتهم ببعض تلك المقاطع بعد تمكنه من الحصول على هاتفه المحمول واجتزائها من مضمونها".

وتابعت أنها "أمرت بإخلاء سبيل المتهم إذا سدد ضمانا ماليا قدره عشرة آلاف جنيه، وكلفت الجهة الفنية المختصة بفحص هاتفين محمولين مضبوطين بحوزة المتهم وكذا فحص المقاطع والتسجيلات المتداولة لبيان مدى سلامتها أو التلاعب فيها واصطناعها، وألزمت المتهم بالمثول أمام النيابة العامة حين طلبه، وجار استكمال التحقيقات".

ولفتت إلى أنها "تابعت ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات على خلاف الحقيقة بصلة نسب أو قرابة بين المتهم المذكور والمدعو كريم الهواري المتهم في حادث وفاة أربعة بالشيخ زايد خلال الفترة الأخيرة، كما تابعت ردود الأفعال القلقة بشأن الادعاء بسطوة ونفوذ المتهم فكري الهواري، وهو ما تؤكد النيابة العامة معه عدم تهاونها في أي واقعة تتيقن من ثبوتها في حقه بنهاية التحقيقات، مع حرصها الدائم على مبادئ النزاهة والشفافية".

المصدر: "الأسبوع"