مصر.. التحقيقات تكشف كيف استدرج "دجال بولاق الدكرور" ضحاياه

كشفت تحقيقات الشرطة المصرية في قضية الدجال أيمن أبو سريع المعروف إعلاميا "بدجال بولاق الدكرور" صاحب مرکز "النور للعلاج بالقرآن والحجامة"، أساليبه في النصب والاحتيال.

وتوصلت التحقيقات إلى أنه كان يحتال على ضحاياه بإبراز شهادات مزورة منسوبة لإحدى أكاديميات الطب التكميلي.

وذكر موقع "القاهرة 24" أنه حصل على نص التحقيقات في القضية المتهم فيها أيمن أبو سريع، وأن المتهم يمارس النصب والدجل مقابل المال، وزعم أنه يعالج بالرقية الشرعية ومن المس والسحر والمس والحسد بالقرآن والحجامة في "مركز النور".

ونشر الموقع المصري نص التحقيقات:

"س: ما سبب وجودك بالزمان والمكان سالفي الذكر؟

ج: أعالج بالرقية الشرعية والقرآن.

س: من كان رفقتك؟

ج: لوحدي.

س: ما طبيعة عملك تحديدا؟

ج: العمل في الحجامة والرقية الشرعية.

س: من متى وأنت تمارس ذلك العمل؟

ج: من حوالي 10 سنين.

س: أين تحديدا تقوم بمزاولة ذلك العمل؟

ج: أنا عندي مركز بالدور الأول في 2 شارع ترعة الزمر أبو قتادة.

س: ما هو الاسم الذي تتخذه لذلك المكان الذي تمارس فيه عملك؟

ج: مركز النور للرقية الشرعية والحجامة.

س: ما هي مواصفات ذلك المكان تحديدا؟

ج: المركز عبارة عن صالة وحمام وثلاث غرف.

س: هل يوجد لذلك المكان ثمة تراخيص لمزاولة ذلك العمل؟

ج: لا.

س: ما الذي حال دون استصدارك للتراخيص اللازمة للمكان؟

ج: لا، طبيعة شغلي مبيكنش ليها تراخيص.

س: من وكم عدد العاملين معك في ذلك المكان وما هو دور كل منهم؟

ج: أنا اللي شغال في المركز ومفيش حد بيساعدني في الشغل.

س: ما هو المقابل المادي الذي تستحصل عليه نظير قيامك بذلك العمل؟

ج: هو المقابل المادي بيكون على حسب الحالة في حالات مبخدش منها فلوس عشان مبيكونش معاهم فلوس، وبالنسبة للحجامة لو هعمل للنصف العلوي من الجسم بتكون في حدود 100 جنيه، ولو الجسم كله بتكون من 150 لـ200 جنيه، والرقية الشريعة مبيكونش ليها تسعيرة اللي بيسيب فلوس بيسيب واللي مبيسبش حاجة خلاص".

وقضت محكمة جنح جنوب الجيزة في وقت سابق بحبس أبو سريع سنة وكفالة 1000 جنيه، بتهمة النصب والاحتيال.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري