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التحالف العربي يعلن تدمير 5 طائرات مسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية (صور)

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن تدمير 5 طائرات مسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية (صور)
AFP
المتحدث باسم التحالف العربي العقيد الكرن تركي المالكي
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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية عن اعتراض وتدمير 5 طائرات مسّيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية من اليمن باتجاه المملكة.

وأوضح التحالف في بيان له إن "المسيّرات أطلقت من صنعاء"، مؤكدا أنه "يراقب مصادر التهديد لتدميرها وتحييدها".

وأضاف أن "الخيارات العملياتية مطروحة استجابة للتهديد وردع سلوك الميليشيا العدائي".

ونشر التحالف صورا للمسيرات التي "أطلقت من العاصمة صنعاء باتجاه المملكة وجرى تدميرها".

المصدر: "واس" 

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