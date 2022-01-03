التحالف العربي يعلن تدمير 5 طائرات مسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية (صور)
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية عن اعتراض وتدمير 5 طائرات مسّيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية من اليمن باتجاه المملكة.
وأوضح التحالف في بيان له إن "المسيّرات أطلقت من صنعاء"، مؤكدا أنه "يراقب مصادر التهديد لتدميرها وتحييدها".
#عاجل#التحالف: الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت (٥) طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه #المملكة.#واس_عام— واس العام (@SPAregions) January 3, 2022
وأضاف أن "الخيارات العملياتية مطروحة استجابة للتهديد وردع سلوك الميليشيا العدائي".
ونشر التحالف صورا للمسيرات التي "أطلقت من العاصمة صنعاء باتجاه المملكة وجرى تدميرها".
تحالف دعم الشرعية في اليمن ينشر صورا للمسيرات التي أطلقت من العاصمة صنعاء باتجاه المملكة وجرى تدميرها.#واس_عامpic.twitter.com/cX9AlWW1PR— واس العام (@SPAregions) January 3, 2022
المصدر: "واس"
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