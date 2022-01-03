رجل أعمال مصري شهير يغلق حساباته على "فيسبوك" بعد اتهامه "بتكدير السلم العام وسب الشرطة"

أغلق رجل الأعمال المصري فكري الهواري حساباته على "فيسبوك" بعد اتهامه بإطلاق شائعات وادعاءات من شأنها تكدير السلم العام والتشهير برجال الشرطة.

ويأتي ذلك تزامنا مع التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة مع الهواري، إثر انتشار تسجيلات صوتية وفيديوهات منسوبة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي جعلته يواجه تهم "تكدير السلم العام، وسب رجال الشرطة".

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وحسب موقع "القاهرة24" فإن الهواري "تباهى خلال التسريبات، بعلاقاته الوطيدة بعدد كبير من الشخصيات النافذة في بعض مؤسسات الدولة المهمة، بما فيها جهات سيادية، جميعهم يساندونه ويدعمونه ولا يرفضون له طلبا، ومن خلالهم يمكنه أن يفعل أي شيء دون أن يردعه أحد".

وخضع لتحقيقات موسعة على مدار 12 ساعة، أنكر خلالها جميع التهم المنسوبة إليه ونفى علاقته بالتسريبات.

وقال إن الفيديوهات والتسريبات الصوتية مفبركة جميعها، حيث إنه تم قطع وحذف أجزاء منها، وذلك من قبل أحد الأشخاص أثناء جلوسه معه"، لافتا إلى أن "هناك خلافات بينه وبين هذا الشخص، لذلك أقدم على فبركة وتركيب مقاطع الفيديوهات والتسجيلات الصوتية".

وأرسل المحققون جهات الفيديوهات إلى وزارة الاتصالات، لفحصها لكشف حقيقتها.

المصدر: "القاهرة24"