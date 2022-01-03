حسن نصر الله: مشكلة السعودية في لبنان هي مع الذين منعوا تحول البلد إلى إمارة ومشيخة سعودية عام 2005

علق الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله على دعوة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز السلطات اللبنانية إلى "إيقاف هيمنة حزب الله الإرهابي" على لبنان.

وتوجه نصر الله في خطاب متلفز إلى الملك سلمان قائلا: "نحن لدينا كرامتنا يا حضرة الملك، الإرهابي هو الذي يصدر الفكر الوهابي الداعش الوهابي إلى العالم وهو أنتم، والإرهابي هو الذي أرسل آلاف الانتحاريين إلى سوريا والعراق وهو أنتم".

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وأضاف: "الإرهابي هو الذي يشن حرب على اليمن منذ سبع سنوات ويدمر البشر والحجر، والإرهابي هو من يقف إلى جانب الولايات المتحدة ويفتح لها مطاراته ويتيح لها أرضه لتمارس جرائمها ضد الإنسانية"، مؤكدا أن "الحزب يدافع عن أهله وشعبه".

وقال: "مشكلتها مع الذين منعوا أن يتحول لبنان إلى إمارة ومشيخة سعودية في عام 2005، ومشكلتها مع من يقف بجد بوجه صفقة القرن بأطرافها الثلاثة دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو ومحمد بن سلمان، ومشكلتها مع من ألحقوا الهزيمة في مشروعها سوريا والعراق الذي لو نجح لذبح اللبنانيين ودمر المساجد والكنائس".

واعتبر أن "هذه المشكلة قائمة ولن تحل بمديح أو سكوت".

وتابع: "نحن في حزب الله في الذكرى السنوية لـ(قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم) سليماني و(نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي الراحل) أبو مهدي المهندس نؤكد التزامنا بهذا الوعي وهذا الطريق".

ودعا العراقيين إلى عدم الاشتباه بين العدو والصديق.

المصدر: RT