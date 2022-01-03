مصر تسجل 801 إصابة و29 وفاة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة المصرية 801 إصابة جديدة بكورونا و29 وفاة يوم الأحد، مقابل 783 إصابة و16 وفاة السبت.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية إن إجمالي مصابي كورونا حتى الأحد بلغ 387159 حالة منها 321568 حالة تم شفاؤها و21797 حالة وفاة.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 321568 وخروجهم من المستشفيات



الصحة: تسجيل 801 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 29 حالة وفاة pic.twitter.com/OoMqOHQAPL — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) January 2, 2022

المصدر: وزارة الصحة المصرية