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مصر تسجل 801 إصابة و29 وفاة جديدة بكورونا

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مصر تسجل 801 إصابة و29 وفاة جديدة بكورونا
Amir MAKAR / AFP
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سجلت وزارة الصحة المصرية 801 إصابة جديدة بكورونا و29 وفاة يوم الأحد، مقابل 783 إصابة و16 وفاة السبت.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية إن إجمالي مصابي كورونا حتى الأحد بلغ 387159 حالة منها 321568 حالة تم شفاؤها و21797 حالة وفاة.

المصدر: وزارة الصحة المصرية

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