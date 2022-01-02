اليمن.. نزع 2231 لغما في الأسبوع الأخير من 2021

أعلن مشروع "مسام" السعودي لنزع الألغام في اليمن الأحد أنه تمكن من نزع 2440 لغما وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة خلال الأسبوع الأخير من 2021.

وحسب بيان صادر عن مشروع "مسام"، تم تفكيك 15 لغما مضادا للأفراد، و1318 لغما مضادا للدبابات، و1097 ذخيرة غير متفجرة و10 عبوات ناسفة، ليرتفع عدد الألغام التي تم نزعها في شهر ديسمبر إلى 10499.

وأضاف البيان: "بلغ إجمالي ما تم انتزاعه منذ بداية المشروع حتى الآن 300852 لغما زرعتها جماعة الحوثي الانقلابية".

المصدر: وكالة "سبأ"