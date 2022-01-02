احتجاجات جماهيرية على روائح كريهة في مستودع النفايات الإيطالية بتونس

قام سكان منطقة الموردين من معتمدية مساكن في تونس، مساء السبت بقطع الطريق بين سوسة والقيروان احتجاجا على انبعاث روائح كريهة من مستودع للنفايات بالمنطقة.

في يوم الأربعاء الماضي، شب حريق في المستودع، وأتى على 1950 طنا من النفايات الإيطالية المخزنة بداخله منذ حوالي عام.

وأكد محمد علية رئيس بلدية مساكن لموقع موزاييك، أن فرق الإطفاء ما زالت تعمل على إخماد الحريق إلى اليوم.

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وأشار رئيس البلدية إلى أن سكان المنطقة يشعرون بالقلق، من انبعاث الدخان والروائح الكريهة طيلة 4 أيام، وشدد على أنه تم التفاوض معهم وإقناعهم بإعادة فتح الطريق. والملفت للنظر، أن الحريق شب في المستودع، في فترة وصلت فيها التحضيرات الخاصة لإرجاع هذه النفايات إلى إيطاليا مراحلها الأخيرة.

من جانبها، أكدت وزارة البيئة التونسية على أهمية فتح تحقيق قضائي لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

المصدر: موقع موزاييك