حبات البرد تضرب مدينة مصرية
شهدت مدينة الغردقة المصرية بالبحر الأحمر، سقوط أمطار غزيرة مع حبات برد، مصحوبة بالبرق والرعد فيما غطت السحب الكثيفة سماء المدينة السياحية.
من جهتها، أعلنت عدد من مدن المحافظة حالة الطوارئ لمواجهة سوء الأحوال الجوية بعد تحذيرات هيئة الأرصاد المصرية.
Hurghada Today #egyptscoop#snow#hurghada#الغردقةpic.twitter.com/IhvyXi3iWi— Egypt Scoop (@Egypt_Scoop) January 1, 2022
وحذرت إدارة الأزمات بمحافظة البحر الأحمر، من وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى يوم غد الأحد.
الغردقة 🤍🌨️ pic.twitter.com/AHBAfTm5Cg— Hanin Adeel6 (@Hanin63560545) January 1, 2022
وأكدت، أنه "من المتوقع سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة تصل إلى حد السيول على أماكن متفرقة بالمحافظة يومي السبت والأحد".
وطالبت الإدارة من المواطنين "توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة".
مطار الغردقة دلوقتي 🙄🙄 pic.twitter.com/AvngPfvqOV— Salma (@salmaanasalma) January 1, 2022
المصدر: "بوابة الأهرام"
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