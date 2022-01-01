الجيش المصري يحصي تحركاته الميدانية عام 2021

نشر المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية غريب عبد الحافظ غريب حصيلة سنوية للمناورات التي نفذتها القوات المصرية عام 2021.

وكتب في تغريدة على "تويتر": "نفذت القوات المصرية ما يقارب الـ41 تدريبا عسكريا منها 29 داخل الأراضي الوطنية مع دول عربية وغربية".

وأضاف: "جاءت التدريبات ثنائية مع دول ومشتركة مع عدة دول، ومنها السعودية والإمارات والسودان والأردن وتونس"، مشيرا إلى أن "التدريبات مع الدول الأوربية كانت مع روسيا والولايات المتحدة والهند وإيطاليا وباكستان واليونان وفرنسا وكذلك مع إسبانيا".

#المتحدث_العسكرى : حصاد القوات المسلحة للتدريبات المشتركة لعام 2021 داخل الحدود المصرية ... pic.twitter.com/bSQ6eUCFO9 — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) January 1, 2022

المصدر: وكالات