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الجيش المصري يحصي تحركاته الميدانية عام 2021

أخبار العالم العربي

الجيش المصري يحصي تحركاته الميدانية عام 2021
AFP Khaled DESOUKI
مناورات الجيش المصري - أرشيف
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نشر المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية غريب عبد الحافظ غريب حصيلة سنوية للمناورات التي نفذتها القوات المصرية عام 2021.

وكتب في تغريدة على "تويتر": "نفذت القوات المصرية ما يقارب الـ41 تدريبا عسكريا منها 29 داخل الأراضي الوطنية مع دول عربية وغربية".

وأضاف: "جاءت التدريبات ثنائية مع دول ومشتركة مع عدة دول، ومنها السعودية والإمارات والسودان والأردن وتونس"، مشيرا إلى أن "التدريبات مع الدول الأوربية كانت مع روسيا والولايات المتحدة والهند وإيطاليا وباكستان واليونان وفرنسا وكذلك مع إسبانيا".

المصدر: وكالات

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