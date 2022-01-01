الإمارات تعلن عن إجراءات سفر جديدة لمواطنيها

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث منع السفر لجميع مواطني الدولة من غير المطعمين بلقاح كورونا، اعتبارا من 10 يناير الجاري.

وأكدت الوزارة، على "اشتراط الحصول على الجرعة الداعمة للمطعمين من مواطني الدولة حسب البروتوكول الوطني للجرعات الداعمة للسماح لهم بالسفر".

وأضافت: "تم تحديد الفئات المستثناة من هذا القرار، حيث يسمح بالسفر للمواطنين غير المطعمين من الفئات المستثناة طبيا من أخذ اللقاح، بالإضافة إلى الحالات الإنسانية وحالات العلاج".

وشددت الوزارة على "أهمية اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لجميع المسافرين، والتحري من الوضع الوبائي في وجهات السفر، والتواصل مع البعثات الدبلوماسية في البلد في حال الاشتباه بالإصابة".

المصدر: "وام"