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وصول وزير الداخلية السعودي إلى الجزائر

أخبار العالم العربي

وصول وزير الداخلية السعودي إلى الجزائر
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وزير الداخلية الجزائري يستقبل نظيره السعودي في الجزائر
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استقبل وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود نظيره السعودي عبد العزيز بن سعود، الذي وصل إلى الجزائر في زيارة رسمية اليوم السبت.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن "الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك".

المصدر: "الشروق" الجزائرية + "سبق"

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