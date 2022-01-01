وصول وزير الداخلية السعودي إلى الجزائر
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استقبل وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود نظيره السعودي عبد العزيز بن سعود، الذي وصل إلى الجزائر في زيارة رسمية اليوم السبت.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن "الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك".
الأمير عبدالعزيز بن سعود يصل إلى الجزائر. pic.twitter.com/krM6UqmvM5— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) January 1, 2022
المصدر: "الشروق" الجزائرية + "سبق"
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