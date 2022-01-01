بالفيديو.. إطلاق قذائف "b7" في لبنان احتفالا برأس السنة
شهدت العديد من المناطق اللبنانية، مساء أمس الجمعة، إطلاق نار كثيف من الأسلحة الحربية الرشاشة، بالإضافة إلى إطلاق قذائف "b7"، احتفالا بليلة رأس السنة.
وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية، مقاطع فيديو توثق إطلاق النار، في حين أصيب العديد من المواطنين برصاص طائش، نقل بعضهم على إثرها إلى المستشفيات، إذ أنه بالرغم من التحذيرات التي أطلقتها وزارة الداخلية وقيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي، بالإضافة لعدد من مشايخ المدينة والجمعيات، إلا ان بعض المواطنين لم يلتزموا.
بعضٌ من جنون الليلة الماضية.. المشهد من بريتال pic.twitter.com/O3NS1zxjRv— bintjbeil.org (@bintjbeilnews) January 1, 2022
مدينة طرابلس منذ بعض الوقت pic.twitter.com/RocbCc7qM7— bintjbeil.org (@bintjbeilnews) December 31, 2021
من الضاحية الجنوبية لبيروت.. رصاص وقذائف b7 احتفالاً برأس السنة! pic.twitter.com/OKLPdOjyyk— bintjbeil.org (@bintjbeilnews) December 31, 2021
المصدر: وسائل إعلام لبنانية + RT
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