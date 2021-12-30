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اليمن.. التحالف العربي ينشر صورا لاستحداث الحوثيين مركزا للجمارك داخل معسكر السوادية (صور)

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اليمن.. التحالف العربي ينشر صورا لاستحداث الحوثيين مركزا للجمارك داخل معسكر السوادية (صور)
Reuters
التحالف العربي
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نشر التحالف العربي في اليمن صورا "لاستحداث مركز للجمارك داخل معسكر السوادية بمحافظة البيضاء من قبل الحوثيين، واتخاذ المدنيين وشاحنات مواد غذائية وبترولية دروعا بشرية".

وأفاد التحالف بأن الحوثيين استخدموا المعسكر يوم الخميس في إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه محافظة شبوة.

وشدد التحالف على أن ذلك يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وخاصة في ما يتعلق باتخاذ المدنيين دروعا بشرية.

ودعا التحالف إلى إخلاء المعسكر وإخراج الشاحنات كما أكد اتخاذه الإجراءات القانونية للتعامل مع أي تهديدات من جانب الحوثيين.

المصدر: واس

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